Terni, bretella via Urbinati: si va di variante. Da giovedì ‘nuova’ viabilità

di S.F.

C’è una novità di natura tecnica nell’ambito della realizzazione – si parla del I stralcio da 1,5 milioni di euro – del collegamento tra via Urbinati e piazzale Bianchini Riccardi a Terni. C’è infatti la diminuzione dell’importo contrattuale originario per 16.500 euro a causa dell’input della Esseti srl, la società che sta facendo i lavori.

FEBBRAIO 2023, SI RIPARTE: ESSETI IN AZIONE

Il motivo

La variazione percentuale supera di poco l’1%. Bene, ma come mai? Già a metà aprile la società ha proposto a palazzo Spada una proposta di variazione migliorativa di «sua esclusiva ideazione e comportanti diminuzione dell’importo originario dei lavori». Il motivo è legato all’ottimizzazione generale delle lavorazioni per arrivare al risultato. A due mesi è giunto l’ok dopo l’approvazione del direttore dei lavori Stefano Carloni e del Rup, il dirigente Piero Giorgini. In estrema sintesi si parla di soluzioni tecniche che riguardano singoli aspetti dell’opera senza modificare il progetto originario. L’ultimazione dell’appalto è prevista per dopo l’estate.

La rotatoria

Nel contempo mercoledì il Comune informa che da giovedì 22 giugno sarà aperta al traffico veicolare la nuova corona rotatoria «che dovrà essere percorsa da chi proviene da Via Urbinati, per ricollegarsi alla viabilità esistente. La nuova disciplina del traffico sarà in vigore dalla mattinata e sul posto saranno presenti agenti della polizia Locale per indirizzare i veicoli nel nuovo senso di marcia nella prima fase del nuovo assetto», sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi.