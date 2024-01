Terni, bretella via Urbinati: I stralcio in dirittura d’arrivo dopo un anno – Fotogallery

di S.F.

È in dirittura d’arrivo il completamento del I stralcio funzionale relativo al collegamento viario tra via Urbinati e Strada Santa Maria Maddalena. A distanza di poco meno di un anno dalla consegna dei lavori – 7 febbraio 2023 con 365 giorni di tempo e data originaria per l’ultimazione fissata al 6 febbraio 2024 – si è nella fase finale dell’operazione eseguita dalla Esseti srl per un importo contrattuale da 1,5 milioni di euro. Da quanto è appreso è in arrivo una piccola variante per alcuni dettagli ma, in linea di massima, non sono attesi particolari ritardi rispetto alle tempistiche iniziali. La nuova rotatoria è aperta da giugno e ora il focus è sulla prosecuzione del tracciato. La storia tuttavia è ancora lunga visto che per il II stralcio, allo stato attuale, al momento non c’è un appalto aggiudicato.

