Terni, camper in massa al parcheggio cascata: si corre ai ripari

Non solo problemi parcheggi per le auto in questi giorni al belvedere inferiore della cascata delle Marmore. Un buon numero di turisti si è spostato a Terni utilizzando – molto comodo in periodo covid – il camper e con l’area apposita già piena dalle prime ore della mattinata, molti hanno lasciato il mezzo negli stalli destinati alle automobili. Da venerdì mattina è scattata una novità in tal senso.

CASCATA INVASA DAI TURISTI: DISAGI BIGLIETTI

Ecco il divieto

In sostanza lungo tutta la zona del parcheggio c’è ora in bella mostra il divieto di sosta per i camper. Tuttavia sono stati posizionati quando erano già dentro e dunque si è venuta a creare una situazione particolare, anche a livello di controlli – c’è chi si è accorto della cosa e ha chiesto delucidazioni sul perché i mezzi continuassero a rimanere – e applicazione immediata.