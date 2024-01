Dito amputato per i botti, tanti ubriachi soccorsi: il Capodanno degli ospedali umbri

Il punto sulle conseguenze dei ‘botti’ di Capodanno alla mattinata di lunedì: il caso più serio è stato registrato ad Assisi e riguarda una donna. Nessun accesso – dato aggiornato alle 4 di lunedì mattina – all’ospedale di Perugia. Uno – dato aggiornato alle 9.15 – in quello di Terni per un trauma all’occhio, risolto con le cure dei sanitari del pronto soccorso e pochi giorni di prognosi. All’ospedale Usl Umbria 1 di Assisi, poco dopo la mezzanotte, è giunta una donna a cui è esploso un petardo mentre camminava lungo la strada, sotto la propria abitazione. Ha riportato lesioni all’emivolto e alla mano destra e, successivamente, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia: secondo quanto appreso, ha riportato l’amputazione parziale di un dito della mano ferita ed è stata dimessa con una prognosi di 40 giorni. All’ospedale Usl1 di Castiglione del Lago è stato medicato e dimesso un bambino con ustioni da petardo.

Tanto alcol

Diversi invece gli accessi legati a stati di ebbrezza alcolica, fra Perugia e Terni. A Foligno – ospedale ‘San Giovanni Battista’ della Usl Umbria 2 – è stato registrato un caso di coma etilico relativo ad un minorenne. Al pronto soccorso dell’ospedale Usl Umbria 1 di Branca (Gubbio-Gualdo Tadino) sono arrivati tre ragazzi per elevato tasso alcolemico: due sono stati ricoverati ed un altro tenuto in osservazione. Ricoverato a Branca anche un ragazzo rimasto vittima di un’aggressione. Al pronto soccorso di Umbertide sono stati registrati tre accessi connessi al Capodanno: uno per abuso di alcolici, poi dimesso, e due per ferite da taglio con bottiglie di vetro, dimessi dopo le cure del caso. Ad Assisi un uomo è stato trovato a terra in stato di ebbrezza: trasportato in pronto soccorso, si è poi allontanato spontaneamente. All’ospedale Usl Umbria 1 di Pantalla è stato registrato l’accesso di un uomo per vomito e lipotimia associati al consumo di bevande alcoliche: è stato trattenuto in osservazione.

