Terni: carabinieri ‘sospendono’ e denunciano parrucchiere

I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Terni, insieme a personale del comando provinciale di via Radice, hanno controllato alcuni barbieri, parrucchieri ed estetisti della città, in tutti i casi – spiega l’Arma – negozi gestiti da cittadini asiatici. Una delle attività, il cui titolare è un 40enne originario della Cina, è stata sospesa con denuncia dello stesso all’autorità giudiziaria. I militari hanno riscontrato «gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e l’impiego di lavoratori in nero». Contestualmente al negoziante sono state anche elevate ammende e sanzioni per circa 7.500 euro.

