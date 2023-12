Un fine 2023 con nuovi appuntamenti per visitare il sito archeologico di Carsulae, a Terni. Sono due le iniziative programmate nei prossimi giorni: martedì 26 dicembre e domenica 31 dicembre – in entrambi i casi a partire dalle 11 – ci sarà la possibilità di un tour guidato gratuito per conoscere in modo dettagliato il sito archeologico. «Si paga soltanto il biglietto d’ingresso», viene specificato. Per info e prenotazioni è possibile contattare lo 0744 333074 o scrivere a [email protected]

