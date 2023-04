Terni, cavalcavia Gabelletta-Maratta: cambia anche il collaudatore statico

I cittadini sono in attesa da mesi che sia realizzato il nuovo cavalcavia sopra il raccordo Terni-Orte per mano della 2P Asfalti di Roma. Per ora non se ne parla nonostante siano trascorsi sei mesi dalla ‘prima’ demolizione della vecchia struttura. In compenso si registra un’altra novità nel gruppo di lavoro comunale – lo scorso autunno Manuel Santori ha preso il posto di Leonardo Donati – che si sta occupando del complesso iter riguardante il collegamento tra Gabelletta e Maratta: Matteo Bongarzone, già parecchio impegnato sul fronte Pnrr, sostituisce Marcello Boccio in qualità di collaudatore statico. Motivo? Il primo è stato trasferito in comando presso l’ufficio del commissario straordinario per la ricostruzione post sisma in Umbria e di conseguenza non può proseguire nell’incarico.

GABELLETTA-MARATTA, SI ATTENDE IL NUOVO CAVALCAVIA

GENNAIO 2023, 2° STEP DEMOLIZIONE

9 OTTOBRE 2022, LA COMPLESSA DEMOLIZIONE. CON PROBLEMI