Cesi: c’è la festa di San Biagio tra passeggiata, cibo e beneficenza

Tutto pronto a Cesi per un tradizionale appuntamento di inizio anno. Sabato 3 febbraio la pro loco, il gruppo speleologico Terre Arnolfe e l’oratorio di Sant’Onofrio organizzeranno una passeggiata in occasione della festa di San Biagio: la chiesa si trova subito fuori dal borgo in area montana e la partenza è prevista alle 10 in zona fonte dell’Acquaviva. «Ci sarà anche un servizio navetta gratuito dalle 11 alle 12, con partenza dal ponte (ultima curva prima di Cesi salendo da Terni per la strada provinciale). Alle 12 è in programma la benedizione dell’olio di fronte alla chiesa di San Biagio e, a seguire, una degustazione di bruschette, pasta e salsicce ad offerta (le offerte saranno devolute in beneficienza)», viene specificato. Le foto sono del portale cesiportadellumbria.it.

