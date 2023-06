A Cesi, frazione di Terni, è in corso di svolgimento il Giugno Cesano e ora scatta una nuova iniziativa. Da lunedì 26 giugno a domenica 2 luglio c’è la sagra del prosciutto e del tartufo: l’apertura della taverna è prevista all’ex istituto Peticca – in via Angelo Cesi 42 – ed è previsto, come informa la pro loco del borgo, il servizio navetta dalle scuole. Per info e prenotazioni è possibile contattare il 328 7777710.

