Ciclabile Rapisardi-Corso del Popolo: via libera a Terni

Via Rapisardi, strada di Valleverde, attraversamento via Ciaurro, viale Prati, largo Atleti Azzurri d’Italia, via Mirimao, via Roma, via della Caserma e corso del Popolo, per un totale di circa 1 chilometro e 20 metri. È il tracciato della futura pista ciclabile a Terni per il quale c’è stata l’aggiudicazione dei lavori per 148 mila euro compresi oneri per la sicurezza e Iva: nei mesi scorsi ad occuparsi della progettazione ci ha pensato la Politask Engineering di Roma ed ora ad entrare in azione per realizzarla sarà una dittà di Massa Martana, la Cogem srl.

L’AFFIDAMENTO ESTIVO PER LA PROGETTAZIONE DEI VARI LOTTI

Cosa è previsto

La nuova pista sarà collegata all’area – servirà attendere il palaTerni – del nuovo polo sportivo: la parte iniziale sarà a pochi metri dal sottopasso ciclopedonale che si svilupperà in via Aroldi. Il progetto prevede la posa in opera di segnaletica verticale, il posizionamento di dissuasori di velocità (Villaverde), la realizzazione di una rampa – con spostamento della fontanella esistente – per l’accesso all’attraversamento via Ciaurro/via Belli, l’ampliamento dei marciapiedi esistenti – allineamento dell’asse stradale con via Carducci – su viale Prati, la rimodulazione della zona parcheggi accanto alla stazione di servizio, la riqualificazione del tratto vicino alle mura urbane con conversione dell’area cani (quest’ultima sarà riconfigurata in altro modo) e il restyling del segmento di percorso a lato del palaAscenzioni per garantire maggiore sicurezza ai ciclisti. Poi la parte più complicata.

VIA LUNGONERA SAVOIA, SI ALLUNGANO TEMPI

Ztl, ordinanze e sopraelevata

Si entra in via Roma a questo punto, asse viario interno alla Ztl. Come fare dunque? Si prevede la di «regolamentare la circolazione dei ciclisti mediante interventi amministrativi di gestione della circolazione stradale, con l’emissione di apposite ordinanze sindacali, attuate con la posa in opera di specifica segnaletica stradale verticale prevista in progetto». Nel tratto finale c’è il passaggio per largo Caduti di Nāṣiriya: in questo caso la Cogem realizzerà un’area sopraelevata pavimentata in porfido come spazio pubblico promiscuo, «di supporto anche alla gestione dell’affluenza esistente scaturita dalla presenza dell’istituto scolastico». Resta l’attraversamento per Corso del Popolo: nel progetto è stato specificato che ci sarà la riorganizzazine dei parcheggi per scooter, persone con disabilità e carico-scarico merci. Non solo: previsto il restringimento della carreggiata. La Cogem ha offerto un ribasso del 21,63% per un importo di aggiudicazione di 77 mila euro (senza conteggiare oneri e Iva).