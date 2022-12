‘Terni col cuore’ dona un lettino da parto all’ospedale

Il presidente dell’associazione ‘Terni col cuore’ e vicepresidente della Ternana calcio, Paolo Tagliavento, lunedì mattina ha consegnato al reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Maria di Terni un lettino da parto di ultima generazione, dal valore complessivo di 20 mila euro, al dottpr Leonardo Borrello (dirigente di ostetricia e ginecologia) alla presenza del direttore generale dell’azienda ospedaliera Andrea Casciari e del personale medico ed infermieristico del reparto stesso.

La donazione

«Siamo sempre molto orgogliosi, come ‘Terni col cuore’, di poter contribuire fattivamente al miglioramento dell’ospedale cittadino – ha detto Tagliavento – questa donazione, voluta dal presidente Stefano Bandecchi, è l’ennesima dimostrazione di sentito attaccamento alla nostra città. Si tratta di un Linet Ave 2, lettino di ultima generazione utile in tutte le fasi del parto, questo non solo agevolerà il lavoro di medici e infermieri ma consentirà alle mamme di vivere nel massimo comfort questa meravigliosa esperienza. Come ‘Terni col cuore’ siamo e saremo sempre attenti alle esigenze della nostra città, in particolar modo a quelle dei nostri concittadini che per motivazioni diverse vivono momenti di difficoltà». Il direttore generale dell’azienda ospedaliera Andrea Casciari ha portato «il ringraziamento mio e di tutto l’ospedale all’associazione. Questi gesti rappresentano un valore aggiunto soprattutto sotto il profilo umano e sociale. La comunità ternana da sempre è sensibile anche da questo punto di vista e la donazione di oggi ne rappresenta una ulteriore dimostrazione».