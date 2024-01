Terni: ‘colate’ di guano nel parcheggio del supermercato. «Chi deve, agisca»

di D.V. (lettera firmata)

Probabilmente ci si è assuefatti ai nugoli di storni che oramai disegnano i cieli di Terni, ‘abbellendone’ nel contempo le auto dei suoi cittadini, le strade, le piazze… Ma questa è un’altra storia (per quanto, anch’essa, in attesa di una fattiva soluzione da parte delle istituzioni). Ad ogni modo reputo che in certe circostanze, se non il Comune quantomeno la Usl debba intervenire immediatamente. Ho in mente, tanto per fare un esempio, il parcheggio sotterraneo del supermercato Coop di via Gramsci. Immagino che non sia capitato soltanto a me di aver trovato la macchina parcheggiata bersagliata dal guano dei tanti piccioni che ivi ‘albergano’, facendosi beffa del sistema sonoro di allontanamento recentemente installato. Il problema non è tanto e soltanto quello di un lunotto sporco, quanto e soprattutto il fatto che in tale ambiente siano presenti diversi punti di nidificazione con colate di feci sui muri, che di certo possano mettere a rischio la salute delle persone. Si tratta di una situazione grave in generale, ma ancor più grave trattandosi di un luogo deputato agli acquisti alimentari. In effetti, molti dei carrelli per la spesa sono relegati proprio nell’area di sosta al coperto dei veicoli di chi parcheggia per andare a fare la spesa. Ora, mi aspetterei che le tante parole declamate durante e dopo l’epopea Covid sul diritto alla salute, sulla prevenzione dalle malattie e sull’importanza dell’igiene non restassero soltanto chiacchiere da bar. Allorché si abbia chiaro di cosa si parli e quale sia la differenza tra l’azione e la non-azione; quando si voglia dare un senso compito al noto adagio ‘prevenire è meglio che curare’, mi aspetterei che certe schifose situazioni fossero ripulite immediatamente e al meglio e che non avessero più a ripetersi. Buon appetito. Un socio Coop.