Terni, Collescipoli pronta per la festa di Sant’Antonio Abate

Raduno dei trattoristi dalle 8, corteo, messa solenne nella Collegiata di San Nicolò, benedizione di mezzi agricoli ed animali alle 12.15, distribuzione delle ciambelle benedette e pranzo conclusivo. Collescipoli è pronta per una delle sue tradizioni che, in questo caso, va avanti da 64 anni: domenica c’è la nuova edizione della Festa di Sant’Antonio Abate e della giornata di ringraziamento del trattorista, in un evento che resiste da decenni grazie all’apporto del centro sociale, della pro loco, dei commercianti e della protezione civile.

