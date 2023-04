Terni: coltellata al compagno in via Pacinotti. No tentato omicidio, ‘solo’ lesioni

Un anno e quattro mesi di reclusione: questa la pena stabilita dal gup di Terni, Chiara Mastracchio, nei confronti della 41enne ternana S.P., arrestata nell’ottobre dello scorso anno dopo aver ferito gravemente con una coltellata il proprio compagno, anche lui ternano e 42enne, nell’abitazione di quest’ultimo in via Pacinotti. La donna è stata giudicata mercoledì con le modalità del rito abbreviato e il tribunale ha inteso derubricare l’accusa di tentato omicidio, formulata dalla procura di Terni, nelle più ‘tenui’ lesioni aggravate. In aula l’accusa aveva chiesto una condanna a quattro anni ed otto mesi. Logica la soddisfazione del legale difensore della 41enne, l’avvocato Alessio Pressi, che deciderà, in base alle motivazioni della sentenza – 60 giorni per il deposito – se impgunare la stessa in appello o meno. La 41enne, che era stata arrestata dai carabinieri a seguito delle indagini-lampo sviluppate dopo il grave fatto di sangue, è attualmente ristretta nel carcere di Perugia Capanne e nei prossimi giorni l’avvocato Pressi depositerà una istanza per ottenerne la remissione in libertà, con applicazione – come sancito dal gup – del divieto di avvicinamento al compagno aggredito. Quest’ultimo, pur ferito con una coltellata nella parte lombare per una prognosi di 20 giorni – non ha inteso costituirsi parte civile nel contesto del procedimento penale. Via social aveva anche ‘perdonato’ la donna, con messaggi dal contenuto inequivocabile. Il fatto era maturato nell’ambito di una lite domestica alimentata anche dal consumo di stupefacenti, da cui entrambi i coinvolti stanno cercando di disintossicarsi.

