Terni: coltellata al compagno. Sentenza più vicina

Si terrà il 19 aprile l’udienza in cui potrebbe arrivare la sentenza da parte del tribunale di Terni – giudice Chiara Mastracchio – con le modalità del rito abbreviato, per quanto compiuto dalla 41enne ternana S.P. nella notte fra il 10 e l’11 ottobre dello scorso anno in un appartamento di via Pacinotti, a Terni. La donna, al culmine di una lite domestica segnata dal consumo di stupefacenti, aveva accoltellato il compagno, il 42enne A.M., ferendolo gravemente. Arrestata a seguito delle indagini condotte dai carabinieri, S.P. è accusata di tentato omicidio aggravato e nell’udienza di mercoledì, il suo legale difensore – l’avvocato Alessio Pressi – ha depositato il certificato che attesta la tossicodipendenza della sua assistita ed alcuni post del compagno che in qualche modo ‘giustificava’, attenuava quanto compiuto nei suoi confronti. Obiettivo della difesa è giungere quantomeno ad una riqualificazione dell’accusa originaria, in quella più tenue di ‘lesioni personali aggravate’. In seguito al fatto di sangue – una coltellata nella parte lombare – l’uomo aveva riportato lesioni giudicate guaribili in venti giorni. La 41enne è attualmente ristretta nel carcere di Perugia Capanne.

