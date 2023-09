Terni, complesso Battisti: c’è il progetto della palazzina

di S.F.

La realizzazione della nuova rotatoria tra via Battisti, via Oberdan, via Tito Oro Nobili e via Borsi. È legato a questo lavoro previsto a stretto giro lo sviluppo della nuova palazzina a cinque piani da costruire al posto dell’attuale rudere fatiscente all’incrocio: ora è disponibile il rendering della struttura perché da poche ore è stato pubblicato l’annuncio per la vendita degli appartamenti. L’impatto – c’è a chi piacerà e a chi no, un classico – è notevole.

GENNAIO 2023, IL CONFRONTO SU ROTATORIA E PALAZZINA

IL CONFRONTO SULLA PALAZZINA DUBBI SULLA PALAZZINA

AGOSTO 2023, IL FRAZIONAMENTO DELLA PARTICELLA DA CEDERE AL COMUNE

Si tratta del complesso denominato ‘Complesso Battisti’ e ad occuparsene è la Centro Immobiliare Massimo Bovelli: si tratta dell’edificio da cinque piani più volte attenzionato dai consiglieri comunali – focus in particolar modo sull’altezza e le distanze – durante la discussione sull’adozione del piano attuativo di iniziativa mista pubblico/privata in variante al Prg della Pierini Euro srl. Al primo piano ci saranno locali ad uso commerciale, per il resto tutto residenziale. Proprio di recente i privati coinvolti (c’è anche la Bonus Immobiliare srl) avevano inviato i documenti al Comune per il frazionamento della particella da cedere gratuitamente all’amministrazione.