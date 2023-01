Terni, nuova rotatoria Battisti/Oberdan: i posti auto ‘tagliati’ e l’idea per il recupero

di S.F.

Cinque favorevoli, un contrario e partita chiusa – almeno in I commissione – per l’adozione del piano attuativo di iniziativa mista pubblico/privata in variante al Prg per l’intervento previsto tra via Battisti, via Oberdan, viale Borsi e viale Tito Oro Nobili. Ci sono volute due sedute ed un approfondimento sui parcheggi, poi giovedì mattina il via libera dopo lo scambio tra l’assessore all’urbanistica Federico Cini e l’esponente M5S Valentina Pococacio. In aula consiliare anche il dirigente Claudio Bedini e il Rup Antonino Cuzzucoli.

IL CONFRONTO: DUBBI SU PALAZZINA E PARCHEGGI

I parcheggi persi e recuperabili

L’operazione che coinvolge la Pierini Euro srl prevede la realizzazione della rotatoria, la demolizione del rudere ‘storico’ all’incrocio e la realizzazione di una palazzina da cinque piani (altezza massima venti metri) per otto unità abitative. Tutto spiegato la scorsa settimana. L’aggiornamento odierno c’è stato per la richiesta della Pococacio in merito alla situazione parcheggi in caso di attuazione: «Facendo l’analisi delle sovrapposizioni i posti che potrebbero essere recuperati sono dieci tra la fine di via Battisti e dietro al fabbricato in via Oberdan. Di questi, un paio sono ‘ricavati’ nel piazzale e dunque in caso di attuazione i parcheggi rimossi sono otto. Si può sistemare l’area dietro l’Aci per portare qualche stallo in più. Volendo possono essere recuperati». La Pococacio – voto contrario – non si è convinta: «Quindi otto è il saldo negativo. C’è inoltre da considerare che è prevista la monetizzazione per ulteriori otto posti ed i posti mancanti sarebbero sedici in tutto. Una riduzione non indifferente. Condivisibile l’idea per la zona dietro l’Aci». Votazione e punto chiuso. Lunedì step in consiglio comunale. Facile prevedere che le polemiche al momento dell’intervento non mancheranno.