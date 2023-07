Terni: complesso ex Fiamma, ci siamo. Asta ok: c’è l’aggiudicazione provvisoria

Si intravede finalmente il traguardo per il complesso dell’ex cinema Fiamma, situato nel centro di Terni fra via Leonardo Da Vinci e via Galvani, a pochi passi da piazza Tacito e dalla stazione ferroviaria.

C’è l’offerta

L’asta per l’immobile – otto piani di appartamenti, diversi negozi e due piani sotterranei ad uso garage – è andata a buon fine con l’aggiudicazione provvisoria in favore di una società. A condurre la procedura è stata la professionista delegata alla vendita, l’avvocato Rossana Loffredo. L’offerta formulata è pari a 1.425.500 euro e all’atto del versamento del saldo – che dovrebbe avvenire il prossimo autunno – il capitolo che si trascinava da anni – competente è il giudice delle esecuzioni Franceso Angelini – potrà dirsi finalmente chiuso.

Cantiere da ultimare

Lo stabile risulta completato per circa il 60%: sul piano strutturale, il lavoro condotto a partire dal 2009 è sostanzialmente concluso. Restano diversi aspetti da ultimare ma spetterà alla società aggiudicataria ‘mettere mano’ all’edificio. Che se da un lato costituisce un investimento interessante per il privato che lo ha acquistato, dall’altro rappresenta una porzione urbana il cui completamento andrebbe a vantaggio della città – che potrà contare una ‘incompiuta’ in meno – e di quei professionisti chiamati a ultimare i lavori. Un circolo virtuoso mai così vicino dall’essere attivato dopo il fallimento della Fiamma Srl, la società che aveva condotto il maxi intervento edilizio.

