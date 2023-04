Terni: «Con il Tic Festival vogliamo lasciare il segno»

di Fra.Tor.

«Basandoci su due principali pilastri, la presenza fisica di influencer e creator e la presenza di diverse tipologie di attività e spettacoli dal vivo, abbiamo voluto realizzare una manifestazione culturale, prima nel suo genere in Italia, che si svolgerà all’interno del contesto urbano della città di Terni». Tutto pronto, quindi, per il Terni influencer & creator Festival – in programma dal 14 al 16 aprile – la manifestazione culturale è stata presentata dagli organizzatori, l’associazione culturale Umbria for the future, mercoledì mattina a palazzo Montani Leoni, sede della fondazione Carit.

7 macro-aree tematiche, 60 eventi e circa 100 ospiti

«Gli influencer e creator, ovvero quei soggetti, individuali o collettivi, i quali, grazie ai contenuti prodotti principalmente su una o più piattaforme digitali, acquisiscono un determinato seguito quantificabile appunto in numero di follower, frutto della loro attività creativa su uno o più ambiti artistici, sociali e culturali – ha spiegato Simone Scoppetta – saranno direttamente coinvolti in varie tipologie di attività e spettacoli dal vivo, tra cui interviste, panel, workshop e live show. Grazie al Tic Festival, suddiviso in 7 macro-aree tematiche, con 60 eventi e circa 100 ospiti, anche appassionati, curiosi ed esperti di settore, avranno modo di incontrarsi e confrontarsi con influencer e creator su tematiche socialmente rilevanti ed innovative. Accanto ad esibizioni musicali ed eventi di puro intrattenimento, si parlerà di inclusività, di benessere psicofisico, di lotta ai cambiamenti climatici e a ogni forma di odio e discriminazione, di divulgazione in ambito social e molto altro. L’iniziativa si pone l’obiettivo di rinvigorire il tessuto sociale, economico e culturale del territorio, offrendo alla città di Terni un grande evento di portata e visibilità nazionale, aprendo così una potenziale nuova opportunità di sviluppo con ripercussioni positive sull’intero contesto regionale».

VIDEO

L’intervista a Stefano Mastroviti

«Cambiamo il mondo un post alla volta»

Diego Ceccobelli ha poi spiegato che «iI Terni influencer & creator Festival è da considerarsi come un seme dal quale far sbocciare non solo un evento in grado di attrarre turisti sul territorio nei giorni dello stesso, ma anche e soprattutto di garantire alla città di Terni, e a tutta la regione, un nuovo e rilevante motore di sviluppo economico, sociale e culturale. L’evento è reso possibile dal contributo della fondazione Carit che, insieme al patrocinio concesso dalle massime istituzioni del territorio, ovvero Regione Umbria, Provincia di Terni e Comune di Terni, ha permesso di attivare partnership anche con soggetti privati come Enel, formando un complesso ecosistema di attori a supporto dell’iniziativa. Di altrettanta importanza il patrocinio e la collaborazione attivata fin dalle primissime fasi con l’Ordine degli psicologi dell’Umbria e con gli Uffici scolastici regionale e provinciale, sottolineando l’impegno formativo che il festival vuole assumere anche nei confronti dei giovanissimi. Cambiamo il mondo un post alla volta».