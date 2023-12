Terni: con l’auto contro un palo della luce a Gabelletta. Soccorso 84enne

Incidente stradale nella tarda mattinata di sabato in via Gabelletta a Terni, nei pressi della ‘Comedica’, dove un uomo di 84 anni ha perso il controllo della propria autovettura – una Citroen – finendo contro un palo della luce. Soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi. Da chiarire le cause del sinistro, non si esclude il malore. In seguito all’impatto, il palo è stato rimosso dagli addetti di Asm e Area Sicura per ovvie ragioni di sicurezza. I rilievi relativi al sinistro sono stati invece eseguiti dalla polizia Locale con personale dell’ufficio incidenti.

