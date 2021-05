Terni, finisce contro un palo della luce con l’auto rubata

Il ritrovamento è stato effettuato venerdì, perché con quell’auto – una Panda Van – rubata tra il 19 e il 20 aprile a Terni, qualcuno è andato a sbattere contro un palo della luce in via Piave. L’incidente sarebbe accaduto all’alba di venerdì ma la segnalazione alla polizia Locale di Terni è giunta nel primo pomeriggio. Sul posto si sono portati gli agenti del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti per effettuare i rilievi e, più che per ricostruire la dinamica del sinistro, già chiara, cercare di risalire al conducente e quindi al ladro del veicolo. Anche i proprietari si sono portati in zona per le formalità del caso ed ora è scattata l’indagine per fare chiarire la vicenda. Ovviamente di colui che è andato a sbattere contro il palo, al momento, nessuna traccia. Il furto era stato compiuto a Terni presso un’officina meccanica dove il veicolo era in manutenzione.

