Terni, ‘Conoscersi per (con)vivere’: psicologia e sociologia al Gazzoli con gli studenti

‘Conoscersi per (con)vivere’. Questo il nome dell’evento che si è svolto mercoledì mattina a palazzo Gazzoli, a Terni: protagonisti oltre duecenti studenti delle scuole Donatelli, Itt e Angeloni per parlare di tematiche rilevanti in ambito sociale. Presenti la psicologa Valeria Loreto in merito a ‘violenza e causa interna’, il sociologo/psicologo Giulio Trivelli sulla ‘dinamica della violenza nei giovani’, l’avvocato penalista Federica Bigi per un’esposizione sui comportamenti illeciti e la scrittrice Claudia Giorgi, autrice del libro ‘La Banda’. Per il Comune la coordinatrice dell’iniziativa, vale a dire la funzionaria con PO Franca Nesta, e gli assessori Viviana Altamura e Michela Bordoni.

