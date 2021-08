Terni, contributi per le famiglie numerose: ecco come richiederli

In qualità di Comune capofila della Zona sociale 10, sul sito del Comune di Terni è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’accesso ai contributi concessi alle famiglie numerose con almeno quattro figli. «La misura, oltre ad essere un beneficio importante per il sostegno alle famiglie e la genitorialità, rappresenta un’azione fondamentale nel riconoscere il valore della famiglia all’interno della nostra comunità», dice l’assessore al sociale Cristiano Ceccotti. «Per questo ringrazio l’assessore regionale Coletto che ha rifinanziato l’intervento attuato per la prima volta nella nostra Regione nel 2020».

I requisiti

L’intervento è rivolto a tutti i cittadini residenti nei comuni di Terni, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini e Stroncone e consiste nell’erogazione di un contributo economico pari ad 150 euro per ogni figlio minore del nucleo familiare. Le domande possono essere presentate dal 6 agosto alle 12 e la scadenza è fissata alle alle 12 del 6 settembre 2021. Sono destinatari del contributo le persone appartenenti a nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere residenti in uno dei comuni che afferiscono alla Zona sociale 10;

b) essere residenti in uno dei comuni della Regione Umbria da almeno cinque anni;

c) essere cittadini italiani, cittadini comunitari, cittadini extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permessi di soggiorno di durata inferiore a sei mesi;

d) avere all’interno del nucleo familiare un numero di figli pari o superiore a quattro, con età inferiore a 26 anni, conviventi, di cui almeno uno minore di 18 anni;

e) avere un Isee del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore a 36 mila euro.

Come inviare la domanda

La domanda deve essere presentata dalla persona in possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:

a) a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Terni;

b) a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: palazzo Spada, piazza Ridolfi 1, Terni;

c) tramite posta elettronica certificata (Pec), secondo le disposizioni vigenti, al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]

Occorre utilizzare la modulistica allegata all’avviso, ovvero la ‘Domanda di ammissione – Sostegno economico alle famiglie numerose’. L’allegato deve essere compilato in ogni sua parte secondo le indicazioni contenute nel modello e debitamente sottoscritto, accompagnato da un documento di identità del sottoscrittore. Al termine dell’istruttoria formale per la verifica dei requisiti di ammissibilità, ciascuna domanda potrà risultare ammessa a successiva valutazione, oppure non ammessa con motivazione. Per ulteriori informazioni, direzione welfare 0744.549364, 549378 il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30, email: [email protected]