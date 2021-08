Terni, cornicione pericolante in viale Brin: interviene il 115

Vigili del fuoco e agenti della polizia Locale di Terni sono intervenuti nella prima serata di venerdì in viale Brin, nei pressi di piazza Bruno Buozzi, a causa di un cornicione di un edificio che si è staccato cadendo sul marciapiede sottostante. I vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti pericolanti, hanno delimitato l’area per evitare rischi ai pedoni e seguirà l’intervento da parte dei privati per la definitiva messa in sicurezza. Non risultano persone coinvolte nell’accaduto. Per l’immobile si è da poco conclusa una vicenda finita al Consiglio di Stato per questioni legate alla demolizione e alla riqualificazione.

