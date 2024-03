È scivolato nel canale di Recentino – forse nel tentativo abbeverarsi – e per salvarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Terni. Curiosa e positiva operazione nella mattinata di mercoledì nel territorio comunale di Narni, a Ponte San Lorenzo: recuperato un cucciolo di capriolo che stava rischiando di annegare. Due gli operatori scesi in acqua per imbracare l’animale che è stato legato con delle funi e issato a riva. Quindi la liberazione in una zona boscata.

