Terni: da ‘1971 the rock opera’ a ‘Changes!’. La musica si prende di nuovo la scena

Si intitola ‘Changes! Le mille anime della rock revolution’ ed è lo spettacolo con cui il collettivo ‘Musica Teatro 1971’ torna ad esibirsi davanti al suo pubblico. Dopo il successo dello scorso anno dello spettacolo ‘1971 The rock opera’, applaudito da circa 1.500 persone nelle varie repliche in giro per l’Umbria, è ora la volta del capitolo successivo: ‘Changes’ racconta la rivoluzione musicale che animò le scene dagli anni ’70 agli ’80. Saranno suonati i pezzi più noti di quegli anni, dando voce ad un filo narrativo che accompagnerà il pubblico in un viaggio appassionante. Al centro i dieci musicisti ternani: Emanuele Cordeschi voce e attore narrante, Alberto Cipolla voce, Andrea Dominici voce, Andrea Guerini voce, Tonino Cuzzucoli voce, Michele Cricco chitarra, Claudio Baccani chitarra, Paolo Scappiti basso, Gianpaolo Ionni tastiere, Mirko Brizzi batteria e una scaletta musicale che attraversa un ventennio indimenticabile in cui la musica era parte integrante di vari movimenti culturali che cercavano di cambiare il mondo. Per la regia di Grazia Morace e la produzione e coordinamento di Paolo Scappiti, con il patrocinio e la collaborazione del comune di San Gemini, saranno due gli appuntamenti per assistere allo spettacolo: 28 e 29 dicembre nel rinnovato teatro comunale di San Gemini, alle ore 21.30. Prevendite – posto unico 20 euro – aperte dal 20 ottobre su eventbrite.com, New Sinfony Terni, Labicicletta Terni, Bar Centrale San Gemini.

