Terni, dal diploma nel 1973 alla reunion 50 anni dopo: festa per la 5°A del Federico Cesi

Una reunion a mezzo secolo dal diploma conseguito nel 1973. Una giornata particolare quella di venerdì per i protagonisti dell’allora 5°A dell’istituto tecnico commerciale ‘Cesi’ di Terni: a distanza di cinquant’anni c’è stata la reunion per rivivere i bei momenti dell’epoca. «Si è ritrovata l’armonia, la goliardia e l’amicizia, che ha sempre contraddistinto questa classe. Per un giorno si è ritornati giovani e burloni. Per tutti è stata un’iniezione di gioventù e della spensieratezza di un tempo».

