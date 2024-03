Terni, dall’8 marzo il festival ‘(R)esistenze femministe’

Partirà l’8 marzo, nella Casa delle donne a Terni, la prima edizione del festival ideato da Terni Donne: ‘(R)esistenze femministe’. «Il filo conduttore sarà quello delle resistenze e delle esistenze femministe: in un’ottica intersezionale e transfemminista gli eventi ideati propongono una rilettura della dimensione collettiva e sociale, alla ricerca di esperienze e strumenti di potenziamento del contrasto alla cultura patriarcale».

La ‘casa’

Il festival, spiegano, «debutta nell’anno e nel mese in cui la Casa delle donne di Terni compie dieci anni. Ricorrenza per la quale l’associazione Terni Donne ha dovuto spendere molte energie al fine di poterla celebrare rimanendo nella propria ‘casa’. Dieci anni. Di vite maturate, cresciute ed anche di vite nate. Sempre condivise. Dieci anni che abbiamo voglia di celebrare anche festeggiandoci, nella sorellanza, nell’impegno e nella resistenza. Il modo migliore che conosciamo è condividendo insieme a chi abita questa casa il nostro spirito, il nostro sapere ed il nostro cuore. La casa è un luogo dove fare, inventare, parlare. Tutti verbi che narrano i saperi delle donne e che colorano le settimane di attività degli ambienti di via Aminale durante l’anno. La stessa casa che ospiterà l’intero festival, in una festa di due settimane che speriamo vi vedrà partecipare con allegria e voglia di ascoltare insieme. Per resistere, per esistere. Il festival è una possibilità, quella di invitare le voci che nei nostri anni di cammino resistente abbiamo ospitato ed ascoltato e che in questa occasione ci hanno restituito la gioia di tornare nella nostra casa con entusiasmo. Il festival è felicità: quella di condividere e diffondere il pensiero critico femminista che disegna un mondo bello e sicuro in cui stare. Allora buon compleanno a noi, che imbocchiamo la strada di un nuovo decennio nella pretesa di un mondo in cui abitare libere di essere, libere di vivere». '(R)esistenze femministe’ si terrà l’8, il 9 e il 15, 16 e 17 marzo alla Casa delle donne, in via Aminale a Terni.