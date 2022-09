Terni: «Diabetologia Usl ai minimi termini». L’azienda: «Soluzione individuata»

La protesta è di uno degli utenti del servizio di diabetologia della Usl Umbria 2 a Terni, in via Bramante. «Da giugno la professionista che ci seguiva, la dottoressa Venturi, si è trasferita per sua scelta alla Usl Umbria 1 ed opera in altra sede fuori provincia. Al momento c’è rimasta solo la dottoressa Massarelli che, ovviamente, non può farsi carico di tutta la mole di pazienti avendo già i suoi. La situazione è, oggettivamente, di disagio».

«Quanto dobbiamo attendere ancora?»

Il paziente, un ternano, spiega che «con il passare delle settimane, abbiamo inizialmente appreso che un concorso, per l’assunzione di un medico, si sarebbe dovuto tenere a settembre. Poi sembra che sia stato spostato a novembre. Da giugno sono trascorsi tre mesi ma ancora non abbiamo, né avremo a breve, un professionista di riferimento. Per le cose di ‘routine’ ci rivolgiamo ai nostri medici di base che, però, non fanno visite né approfondimenti specialistici di cui i pazienti diabetici avrebbero bisogno. La speranza è che tutto si risolva rapidamente senza ulteriori rinvii».

Selezione avviata, tempi ‘tecnici’

Secondo quanto appreso, la selezione di un professionista, avviata dalla Usl2 lo scorso giugno, avrebbe portato all’individuazione di una dottoressa attualmente operativa presso l’azienda ospedaliera di Terni. La stima è che possa prendere servizio presso gli ambulatori di via Bramante fra ottobre e novembre. Sul punto la Usl2 fa sapere che «la direzione strategica dell’azienda Usl Umbria 2 si è attivata da tempo – la pratica risale al mese di giugno – per l’assegnazione di 28 ore settimanali, a tempo indeterminato, al servizio diabetologico presso i poliambulatori della sede centrale di viale Bramante. L’assegnazione è in corso di perfezionamento e riguarda una professionista – unica candidata – che ha formalizzato le dimissioni presso altra azienda sanitaria. L’ingresso in servizio avverrà a breve, nelle prossime settimane, e il percorso diabetologico tornerà quindi ad operare a pieno regime».