Terni: dimenticano una placca antifurto e scatta l’allarme del negozio. Denunciati due sangeminesi

Avevano staccato con cura le placche antitaccheggio, nascondendo la refurtiva – prodotti cosmetici per un valore di 56 euro – in una borsa. Poi si sono diretti verso le casse ma un prodotto aveva ancora la placca e l’allarme è scattato. Il fatto è accaduto in un negozio di Terni ed ha portato alla denuncia di un 52enne e una 46enne di San Gemini per furto aggravato in concorso. A fermarli è stato il responsabile del punto vendita che poi ha chiamato la polizia di Stato. Gli agenti della squadra Volante hanno identificato i due – il 52enne in passato era stato già denunciato e arrestato per reati contro il patrimonio – e li hanno denunciati all’autorità giudiziaria di Terni.

