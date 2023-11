Terni, domenica c’è ‘Alla scoperta di Appecano’: trekking, cibo, pittori e poeti

Visita di Acquapalombo con gli abitanti, trekking con la guida escursionista ambientale Riccardo Mattea. Poi stand gastronomico, esibizioni artistiche e anche la presentazione di un libro: è tutto ciò che è previsto per l’iniziativa ‘Alla scoperta di Appecano’, in programma domenica a partire dalle 10. «È stata concepita per far conoscere e far vivere questa frazione del comune di Terni, a 572 metri di altitudine, la cui eccellenza è la chiesa romanica di San Martino (IX-X secolo)», spiegano gli organizzatori. Ad organizzare l’evento è l’associazione culturale ‘Porto di Narni, approdo d’Europa’ insieme ai residenti di Appecano e con la collaborazione delle associazioni Thyrus e Vagabondi della Valnerina. Per info è possibile contattare il 347 9344648.

Il programma

Ore 10.00 visita di Acquapalombo con gli abitanti

Ore 10.00 trekking Acquapalombo-Appecano con la guida escursionistica ambientale Riccardo Mattea.

Dalle 10.00 alle 16.00 prevista ad Appecano visita del paese, stand gastronomico, esibizione di pittori, musicisti, artisti di strada e poeti.

Alle 12.00 presentazione del libro Val di Serra con gli autori Marco Barbarossa e Silvio Sorcini.