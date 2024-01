Terni: donati due fonendoscopi alla pediatria del ‘Santa Maria’

Una donazione in ricordo di Diana Di Francesco da parte della famiglia Liurni, in favore del reparto di pediatria dell’azienda ospedaliera di Terni che aveva accolto i primi giorni di vita della sua amata pronipote. La consegna è avvenuta giovedì ed ha riguardato due fonendoscopi pediatrici per il reparto e la terapia intensiva neonatale: utilissimi in questo periodo in quanto danno la possibilità di averne sempre uno a disposizione, sanificato. La donazione è stata ricevuta dal direttore della pediatria del ‘Santa Maria’, Federica Celi, e dal responsabile delle donazioni, Leonardo Fausti.

