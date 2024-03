Terni: donazione Aucc alla radioterapia oncologica del ‘Santa Maria’

Donazione importante per il reparto di radioterapia oncologica dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. L’Aucc onlus Adv di Terni, attraverso la presidente Annarita Banetta, il tesoriere Sandra Fiori e la volontaria Elisabetta Marcucci, ha consegnato un sistema per trattamento torace Klarity Wing Span del valore di 2.587 euro. La piastra base, in fibra di carbonio, è un supporto sicuro e di facile impiego per il posizionamento delle braccia nel corso di trattamenti del distretto torace-addome, nonché per le procedure diagnostiche e di centratura tac. Hanno ricevuto la donazione il primario del reparto di radioterapia oncologica, Fabio Trippa, e il responsabile per le donazioni dell’azienda, Leonardo Fausti.

