Terni, Dragon Racing Team a segno: podio in terra laziale

Buon debutto per la squadra ternana Dragon Racing Team nel campionato Lazio enduro sprint. C’è subito il podio per Nico Gigli, secondo nella classifica assoluta – 50 i piloti in lizza – e con medaglia d’argento nella categoria elite. C’è poi l’8° posto di Riccardo Bongarzone nella graduatoria generale e la seconda piazza nella categoria super. A chiudere il cerchio Riccardo Bussoletti, rispettivamente 16° e 5° tra classifica assoluta e super: «Come prima gara non potevamo chiedere di meglio, i sacrifici e la dedizione ci stanno ripagando con un’insaziabile soddisfazione», il commento di Gigli in merito.

Condividi questo articolo su