Terni e sicurezza, AP: «La Lega consiglia ma per cinque anni non è accaduto nulla?»

di Niccolò Francesconi

Coordinatore provinciale Terni politiche sulla sicurezza – Alternativa Popolare

Ringrazio David Maggiora della Lega Nord che puntualmente manda consigli in merito a come contrastare la criminalità. Come letto in un quotidiano online, Maggiora afferma: ‘L’amministrazione comunale dovrebbe fare di più, iniziando dall’essere più presente in città e ascoltando le necessità del territorio, così da mettere in campo soluzioni efficaci alla risoluzione delle problematiche esistenti. Servono più telecamere di sorveglianza, più agenti di polizia Locale e maggior coordinamento con le forze dell’ordine’. Una domanda sorge spontanea: come mai tutte queste cose non sono state fatte nei mesi precedenti, visto che la Lega ha amministrato il Comune di Terni per gli ultimi cinque anni? Come mai una buona parte del centrodestra parla di sicurezza solamente ora, quando in tutti questi anni a Terni ci sono stati moltissimi fatti di criminalità? Da quanto tempo la nuova amministrazione è alla guida della città, visto che ora chi ha amministrato per gli ultimi cinque anni continua a dire cosa bisogna fare? Sul punto che serve maggiore sicurezza per i cittadini non ci sono dubbi e per questo come Alternativa Popolare, per le politiche sulla sicurezza, proporremo nuove iniziative. Alternativa Popolare per le politiche sulla sicurezza è per una maggiore collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine, guardie giurate, per una visione del territorio a 360 gradi in contrasto alla criminalità. Riguardo il fatto di queste due tabaccherie e molti altri episodi, sono fatti gravissimi che sicuramente non possono e non devono passare inosservati.

