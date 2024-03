Terni, eliporto ospedale: gestione aeronautica alla Hc Consulting

di S.F.

Futura elisuperficie nell’area adiacente il pronto soccorso dell’ospedale di Terni, c’è ulteriore movimento. Con una determina dirigenziale a firma della dirigente Cinzia Angione è stato formalmente affidato il servizio di attività di gestione aeronautica: se ne occuperà la Hc Consulting Spa, specializzata nel settore, per poco più di 8 mila euro. La durata è di dodici mesi a partire dal collaudo positivo della nuova piattaforma. L’iter è seguito in particolar modo dal responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Gianni Fabrizi. Non resta che attendere per lo sviluppo dell’elisuperficie.