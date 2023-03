Terni, ex pub Carpe Diem e Guido d’Arezzo: vendita da 280 mila euro. Ci si riprova

di S.F.

Gli over 40 magari lo ricorderanno per ciò che fu, il pub Carpe Diem. Poi più di recente qui ha trovato posto l’istituto Guido d’Arezzo, dopodiché un lungo periodo senza alcuna attività. Ora c’è un ulteriore tentativo – in sostanza è stato aggiornamento l’annuncio già esistente – per uno dei locali commerciali più grandi del centro di Terni rimasti vuoti: si tratta del civico 13 di via Tre Colonne, all’angolo con via del Pozzo.

COMMERCIO IN AFFANNO TRA CHIUSURE E PROBLEMI: CONFRONTO A PALAZZO SPADA

Centinaia di metri quadrati

Il locale commerciale è da 430 metri quadrati con quattordici stanze al piano terra, giardino privato da 250 metri quadrati e, a chiudere il cerchio, la cantina al piano seminterrato da 40 mq. Il tutto a pochi passi da via Cavour e via Roma, in un’area oltretutto dove sono diverse le serrande abbassate per varie ragioni. Non l’unica zona al momento che presenta una problematica del genere. Certo è che per rilevare il tutto occorre un discreto investimento: il prezzo indicato è di 280 mila euro. A gestire la vendita è l’agenzia Gabetti di via Battisti.