Terni: ‘Fantasy Kids’ in rampa di lancio

Pubbliredazionale

Tutto pronto in via Petroni 48, nel centro di Terni, per l’apertura del negozio di abbigliamento per neonati, bambini e ragazzi ‘Fantasy Kids’ di Cristina Sgrò. L’appuntamento è per sabato 18 marzo. «I nostri prodotti – spiega la titolare – sono tutti realizzati da aziende che puntano sulla qualità ma a prezzi accessibili». Obiettivo è quello di rilanciare uno spazio che in passato ha già accolto attività commerciali legate al mondo dell’infanzia: «Crediamo nel lavoro e in un centro che merita di essere valorizzato e reso ancora più vivo, grazie anche all’impegno di imprenditori ed esercenti locali».

LE FOTO