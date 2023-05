Terni: farmacie in attivo e 230 mila euro per il Comune

FarmaciaTerni in utile d’esercizio 2022 per oltre 700 mila euro e ora per il Comune è tempo di accertare la conseguenza contabile positiva. Non proprio due spiccioli: c’è il via libera alla quota spettante per il socio unico – palazzo Spada appunto – per un valore di 230 mila euro, così come prevede lo specifico statuto dell’azienda. Per quel che concerne il resto c’è il 5% destinato a riserva legale per un totale di poco superiore ai 35 mila euro e l’accantonamento del residuo a riserva straordinaria per una cifra di 449 mila euro. La distribuzione avverrà in cinque tranches dal 30 aprile al 31 agosto 2023.

Condividi questo articolo su