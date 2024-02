Terni, Caos: pioggia di eventi. Debutta il locale ‘B Side’, spazio al Festival dell’amore

Pioggia di eventi ed iniziative al Caos di Terni nel mese di febbraio. La programmazione è stata svelata martedì mattina, a poche ore da un debutto assoluto: giovedì 8 c’è l’opening del nuovo locale ‘B Side’ dalle 18. Riapre così lo spazio adibito ad eventi/concerti/spettacoli/presentazioni e ristorazione. Dal 13 al 15 ci sarà invece il Festival dell’amore.

Ne hanno parlato la coordinatrice del polo museale Chiara Ronchini, il direttore artistico per la progettazione B Side e Festival dell’amore Michele Giontella, la referente dell’appalto Caos Alina Razmerita e l’assessore alla cultura Michela Bordoni. Annunciata nella circostanza la seconda edizione del ‘Baravai-Festival dell’amore: tre giorni di dibattiti, talk, concerti e dj set con ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo che si svolgerà tra il nuovo locale e lo studio 1 del Caos.

Focus anche sulla nuova mostra ‘Tracce’ dell’artista Elisabetta Di Sopra – a cura di Pasquale Fameli – esposta nella project room Ronchini dal 10 febbraio al 7 aprile. Negli spazi del polo museale ci sarà invece ‘Caos in love’: una settimana di eventi ed iniziative in occasione della celebrazione della festa di San Valentino. Per quel che concerne il B Side sarà anche caffetteria, cocktail bar e ristorante aperto dal martedì alla domenica dalle 18 alle 2. Infine Art Lovers, un’iniziativa valida solo per mercoledì 14 febbraio che consente di entrare ai musei in due pagando un solo biglietto.