Terni: ferì vigilantes per rubare alcolici a Cospea. Sconto di pena e scarcerazione

Il 4 novembre del 2022 aveva rubato 36 bottiglie di alcolici dal supermercato Conad del centro commerciale Cospea. Poi quattro giorni dopo, l’8 novembre, era tornato cercando di portarsi via altre bottiglie per un valore di poco inferiore ai 300 euro. Nell’occasione, però, era stato scoperto e fermato da due vigilantes: l’uomo – il 36enne S.M. originario di Napoli – aveva lasciato il bottino a terra e, per assicurarsi la fuga, aveva spintonato una delle due guardie giurate causandogli lesioni piuttosto serie, in particolare ad una gamba, giudicate guaribili inizialmente in trenta giorni. Dopo l’arresto e la condanna ad un anno e otto mesi di reclusione per il primo furto e la successiva rapina, l’uomo – assistito dall’avvocato Francesco Mattiangeli – è comparso a Perugia per l’udienza di appello: in quella sede, in accoglimento della proposta di concordato, la Corte ha ridotto la pena ad un anno e due mesi di reclusione, ordinanza la scarcerazione del 36enne.

