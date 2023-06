Terni, festa all’istituto ‘Oberdan’: «Tanti progetti in cantiere»

di Fra.Tor.

Grande festa venerdì mattina nel cortile dell’istituto comprensivo ‘Oberdan’, in via Tre Venezie a Terni, per la fine dell’anno scolastico. La mattinata è stata l’occasione per inaugurare il giardino del progetto ‘Edugreen’ e per premiare i ragazzi per i concorsi vinti durante l’anno. Nel cortine dell’istituto è andato poi in scena il concerto del musicale e sono stati annunciati i progetti in divenire per il prossimo anno.

Il progetto ‘Edugreen’

La mattina ha preso avvio con il progetto ‘Edugreen’ e ha visto l’inaugurazione del giardino all’interno del cortile dell’istituto con il taglio del nastro dalla dirigente Barbara Margheriti alla presenza del presidente del Garden club che con Umbria green festival hanno donato alla scuola anche una serra. Lo spazio, riqualificato e accessibile anche alle persone con disabilità, è suddiviso in una serie di angoli denominati giardino paesaggio Valnerina, giardino delle erbe sensoriali, giardino delle farfalle, giardino delle piante coltivate e boschetto. «I giardini didattici, sostenibili e innovativi – è stato spiegato – diventano nuovi luoghi di apprendimento delle discipline scolastiche e promuovono una cultura basata su stili di vita salutari, fornendo al contempo le basi per l’educazione ambientale».

La biodiversità

Si è poi proseguito ricordando le attività svolte nel corso dell’anno scolastico dalla scuola media ‘Manassei’ che ha visto la partecipazione, e la vincita del secondo premio, da parte della classe 2C dell’istituto, al concorso grafico pittorico rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado ubicate nel Comune di Terni sul tema ‘Le biodiversità del fiume Nera e della Cascata delle Marmore indetto dal Ciav – Centro iniziative ambiente Valnerina. A tal proposito la scuola ha invitato il presidente dell’associazione Bini a condividere e rilanciare per il prossimo anno questa iniziativa volta a far conoscere agli alunni le più importanti biodiversità del fiume Nera e della Cascata delle Marmore.

La musica

Dopo il concerto del musicale è stato ricordato il ‘Premio musicale – quinto concorso internazionale di esecuzione musicale – ispirazioni sonore’ che si è svolto a Terni e Acquasparta, rivolto agli alunni delle scuole medie a indirizzo musicale. I tre alunni della categoria pianoforte che si sono distinti in diverse sezioni previste dal concorso (sezione C alunni di terza media, sezione B alunni di seconda media) hanno infatti conseguito il primo, secondo e terzo premio ciascuno per la propria sezione di concorso, grazie alla supervisione e alla cura della professoressa di pianoforte Belei dell’indirizzo musicale dell’istituto.

Il progetto ‘Salute e benessere adolescenziale’

Durante la mattinata, presente anche il nuovo assessore alla scuola Viviana Altamura, le referenti del Comune e delle associazioni Helios e Actl hanno illustrato il progetto ‘Salute e benessere adolescenziale’, iniziato quest’anno ma che vedrà un impegno già calendarizzato anche per tutto il prossimo anno. Il progetto, il cui obiettivo è quello di promuovere la salute e prevenire i comportamenti a rischio, vedrà il coinvolgimento di esperti nel settore, ovviamente della scuola ma anche delle famiglie al fine di accompagnare i ragazzi attraverso percorsi di consapevolezza in un momento delicato e difficile quale è l’adolescenza.