Terni: finisce contro auto in sosta in viale VIII Marzo. Soccorsa

Incidente stradale poco dopo le ore 23 di martedì sera, in viale VIII Marzo a Terni. Una donna al volante di una Fiat Punto, che procedeva in direzione ospedale, ne ha perso il controllo – forse a causa di un colpo di sonno – invadendo la corsia opposta di marcia e finendo contro una Volkswagen Up! parcheggiata lungo la strada. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata al ‘Santa Maria’: fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro, gli addetti Area Sicura per la pulizia della carreggiata.