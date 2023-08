Terni, fontana piazza Tacito: niente accertamento tecnico del tribunale

di S.F.

«Va tutto bene? Non dovevano essere fatti degli ‘accertamenti‘?». C’è più di qualcuno che se lo è chiesto in merito alla fontana di piazza Tacito, specie considerando le polemiche e le parole di inizio giugno. D’altronde ci fu un anche uno stop al flusso d’acqua di diversi giorni. Alla fine il tribunale non sarà coinvolto. Poi vedremo in futuro.

LA BAGARRE DI INIZIO GIUGNO

L’esito

«Stiamo ascoltando molte versioni discordanti, ma non avendo riscontri nell’immediato e soprattutto soluzioni, procederemo a richiedere un accertamento tecnico preventivo in tribunale al fine di individuare le relative responsabilità», aveva dichiarato il vicesindaco Riccardo Corridore lo scorso 8 giugno sulle problematiche della fontana. In particolar modo per la zincatura della struttura ed i guai estetici ben visibili anche con l’acqua che scorre. A due mesi di distanza il quadro sembra essere chiaro: «È stata individuata – spiega lunedì mattina il 54enne avvocato – la causa, è un problema legato alla verniciatura». Ci sarà a stretto giro un intervento manutentivo ordinario con il coinvolgimento della ditta costruttrice. Dunque non servirà l’accertamento del tribunale. Da quanto appreso, in sintesi, non sono stati rilevati vizi d’opera: gli agenti chimici che trattano le acque hanno prodotto effetti erosivi sulla vernice con depositi calcarei e di zinco. Un argomento che resta sempre al centro dell’attenzione.