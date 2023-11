Terni: furgone contro auto in zona Polymer. Recinzione ‘abbattuta’

LE FOTO

Incidente stradale nella mattinata di mercoledì nella zona di Villaggio Campomaggio/Polymer, a Terni. Il conducente di un furgone Ford Transit di un corriere espresso, ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro un’autovettura – una Renault Clio – ferma in sosta a lato della carreggiata e senza nessuno a bordo. In seguito all’impatto, l’auto è finita contro la recinzione dell’abitazione dello stesso proprietario del veicolo, sfondandola e abbattendo anche il cartello che riservava il posto auto a titolare del permesso disabili. Sul posto per i rilievi di rito si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro anche gli addetti di Area Sicura per la pulizia della strada. Non risultano persone rimaste ferite.