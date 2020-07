Terni, giardini di via Ialenti invasi dai rifiuti

I volontari del gruppo civico ‘Mi Rifiuto’ di Terni sabato avevano in programma la pulizia del bosco di Collerolletta assieme ai ragazzi della parrocchia di Santa Maria del Rivo di don Luca Andreani ma, giunti sul posto, «abbiamo visto che, almeno sotto il profilo dei rifiuti, il parco era decisamente più pulito rispetto a quello che avevamo visto la scorsa settimana. Una signora del posto, ci hanno detto, ha provveduto sabato mattina a dare una consistente ripulita all’area. Siamo molto contenti di aver saputo che ci sia qualcuno del posto che ha a cuore quel bosco che, invece per il resto, è davvero in condizioni disastrose». I giochi per i bambini, raccontano i volontari, «sono completamente distrutti, così come alcune panchine. Mancano tanti cestini e anche molte piante risultano essere malate e potenzialmente pericolose. Ci auguriamo che la Diocesi di Terni, Narni e Amelia, proprietaria dell’area, possa prendersi in carico la sistemazione di questo bosco comunque molto apprezzato e frequentato soprattutto nel periodo estivo».

Rifiuti nei giardini

I volontari a quel punto si sono spostati ai giardini di via Ialenti, sempre a borgo Rivo. «Lì, evidentemente, nessun residente ha avuto l’iniziativa di ripulire i rifiuti nascosti nell’erba ed allora abbiamo provveduto noi, assieme ad una ventina di ragazzi della parrocchia, come sempre, armati di guanti, pinze e sacchi. Tanta plastica e tanto vetro ma i rifiuti più comuni in quest’area si sono rivelati essere sicuramente i sacchi da asporto di un noto fast food della città. La colpa non può essere certo dell’attività commerciale ma di tutti quegli utenti, in particolare giovani, che lo frequentano ed utilizzano il take away. E allora, proprio con i giovani abbiamo voluto contrastare il fenomeno perché i ragazzi di don Luca si sono rivelati subito molto agguerriti nel raccogliere e differenziare quanto era stato lasciato dai loro coetanei». Martedì 21 luglio alle 8.30 i volontari del gruppo ‘Mi Rifiuto’ saranno in via della Bardesca per la pulizia delle aiuole.