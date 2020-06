Terni, giocano a calcio al parco: allontanati

Il peggio dell’emergenza Covid si spera sia davvero passato e che, soprattutto, non torni. Che la situazione di emergenza non sia ancora, però, del tutto superata, lo confermano anche piccoli episodi. Come quello avvenuto sabato pomeriggio nel campo di calcio adiacente il parco ‘David Raggi’ in zona villaggio Matteotti a Terni. Lì due gruppi di ragazzi si sono ritrovati per dare quattro calci ad un pallone, tutti senza mascherina. Alla polizia, però, è giunta una segnalazione che ha fatto scattare l’intervento della Volante che, una volta giunta sul posto, ha invitato i giovani a smettere di giocare, evitando assembramenti e rispettando le regole del periodo. Nella speranza, anche qui, che le restrizioni prima o poi non siano davvero più necessarie.

