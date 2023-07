Terni, gioia per Renzi del CCP: sarà al mondiale in Francia

Ci sarà anche un’atleta del Circolo Canottieri Piediluco ai mondiali under 19 in programma dal 2 al 6 di agosto in Francia, a Vaires-sur-Marne. Si tratta di Sebastiano Renzi, da lunedì protagonista – il collegiale femminile è invece già iniziato – nel lago di casa in occasione del raduno pre appuntamento iridato in terra transalpina. Sarà diretto dal direttore tecnico Francesco Cattaneo e condotto dai capi allenatore Massimo Casula e Valter Molea.

I convocati

Al raduno ci saranno Angelica Erpini, Lucrezia Monaci, Francesca Rubeo (CC Aniene), Sandra Compagnucci, Matilde Paoletti, Margherita Vietri (CC Roma), Maria Vittoria Crevatin, Giorgia Gregorutti, Vittoria Pastorelli (CC Saturnia), Filippo Angella (CC Tirrenia Todaro), Tito Christoforakis (CUS Pavia), Giacomo Cappelletto (DLF Treviso), Giulia Zaffanella (Fiamme Gialle), Elena Demaria, Beatrice Ravini Perelli (RCC Cerea), Giorgia Sciattella (RCC Tevere Remo), Martina Fanfani (Rowing Club Genovese), Leo Vaughan Bozzetta (SC Amici del Fiume), Giacomo Matteucci, Michele Zampaglione (SC Armida), Matilde Orsetti (SC Arno), Davide Todeschini (SC Arolo), Josef Giorgio Marvucic (SC Canoa San Giorgio), Melissa Schincariol, Marco Selva (SC Cernobbio), Giorgio Cecchini, Cosimo Chiappi, Giovanni Paoli, Lorenzo Rasoli (SC Firenze), Matteo Giorgetti, Maximilian Riboni, Aurora Spirito (SC Gavirate), Filippo Bancora, Matilda Carcangiu, Luca Cassina, Sara Lucia Caterisano, Michele Minazzato, Natan Sartor, Petra Testori (SC Lario), Tommaso Laganà, Leonardo Sostegni (SC Limite), Elisa Bonetti, Beatrice Dileo, Giulia Orefice, Marta Orefice (SC Moltrasio), Morgana Maroni (SC Monate), Noemi De Vincenzi (SC Nettuno), Marco Gianesin, Luigi Tommaso Riccelli (SC Pescate), Francesco Garruccio, Alice Pettinari (SC Pontedera), Federico Gilioli (SC Sampierdarenesi), Maichol Brambilla, Riccardo Doni, Margherita Fanchi (SC Varese), Guglielmo Melegari (SS Murcarolo), Leonardo Pioli (VVF Billi) e Sebastiano Renzi (CCP). Per Federico Angeletti e Giorgia Silvi Ratini, altri due atleti del Circolo di Piediluco, c’è invece la selezione tra i primi otto per la formazione rappresentativa giovanile del progetto Let’s row towards olympics 2023 che si svolgerà in Germania, ad Hannover.