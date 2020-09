Terni, Giovanni ed Eva: dalla gara di poesie al libro ‘a quattro mani’

di A.T.

Da un ‘poetry slam’ – letteralmente gara di poeti – alla pubblicazione di un libro di poesie. Così è cominciato e si è evoluto il rapporto di amicizia e condivisione tra Giovanni Tasca ed Eva Bosi, due giovani ternani che da poco pubblicato un libro di poesia dal titolo ‘Come andare avanti all’infinito’. Una raccolta di versi scritti a quattro (a volte anche sei) mani accompagnati da una serie di immagini scattate da fotografi ternani.

Dove nasce la passione

«Abbiamo iniziato a scriverle a partire dal 2012 ma è dal 2008 che faccio poesia – racconta Giovanni –. È un hobby, insieme a molti altri, che pratico al di fuori del lavoro. La poesia è nata inizialmente come gioco, poi è diventata qualcosa di più serio». Da quella gara di poeti, tra Eva e Giovanni è nato un profondo rapporto di stima e amicizia che ha portato nel tempo alla realizzazione di diversi progetti: dalle favole a testi poetici inviati a molti concorsi nazionali ed europei con risultati notevoli (con le loro poesie sono arrivati quasi sempre tra i finalisti).

La finalità benefica

‘Come andare avanti all’infinito’ raccoglie le poesie più significative dei due ragazzi, scritte nell’arco di diversi anni. Tra le righe si legge l’amore per il loro paese, ribattezzato ‘il paese della poesia’ per la fervente attività letteraria degli ultimi anni, l’interesse per l’uso delle parole e delle descrizioni. Si legge soprattutto, però, la voglia di collaborare non per competere ma per unire le forze. Il ricavato del loro libro, ora in vendita su Amazon, andrà in beneficienza affinché le parole non restino solo parole, ma possano aiutare concretamente chi più ne ha bisogno. Al libro è seguita la realizzazione di un book trailer girato dal videomaker Fabio Castellani e visibile nel blog gliocchidilally.tumblr.com.