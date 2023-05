Terni ha scelto: il nuovo sindaco è Stefano Bandecchi

Articolo in aggiornamento

Lo spoglio è ancora in corso ma i numeri non lasciano spazio a particolari dubbi: il nuovo sindaco di Terni per il quinquennio 2023-2028 è il livornese Stefano Bandecchi (Alternativa Popolare, sostenuto da quattro liste in tutto). Superato il candidato del centrodestra Orlando Masselli. Bandecchi (62 anni compiuti ad aprile), presidente della Ternana Calcio, succede a Leonardo Latini (centrodestra).